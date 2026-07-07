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10:27, 7 июля 2026Силовые структуры

Сжегший дом-памятник в российском городе мужчина назвал причину случившегося

В Петербурге задержан сжегший дом Ропса мужчина
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Петербургская полиция»

В Санкт-Петербурге задержан 34-летний местный житель, по вине которого сгорел памятник архитектуры регионального значения дом Ропса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

На допросе мужчина рассказал, что 6 июля он был в состоянии алкогольного опьянения. Он зашел в дом Ропса и закурил там. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации ТАСС, пожар в доме Ропса произошел днем 6 июля. На место выехали полицейские и экстренные службы. Вечером того же дня пламя потушили. В результате возгорания пострадавших нет, но само здание оказалось уничтожено огнем.

Ранее сообщалось, что в Мурино Ленинградской области ребенок сжег квартиру соседей с помощью бумажных самолетиков.

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