Сжегший дом-памятник в российском городе мужчина назвал причину случившегося

В Петербурге задержан сжегший дом Ропса мужчина

В Санкт-Петербурге задержан 34-летний местный житель, по вине которого сгорел памятник архитектуры регионального значения дом Ропса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

На допросе мужчина рассказал, что 6 июля он был в состоянии алкогольного опьянения. Он зашел в дом Ропса и закурил там. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации ТАСС, пожар в доме Ропса произошел днем 6 июля. На место выехали полицейские и экстренные службы. Вечером того же дня пламя потушили. В результате возгорания пострадавших нет, но само здание оказалось уничтожено огнем.

Ранее сообщалось, что в Мурино Ленинградской области ребенок сжег квартиру соседей с помощью бумажных самолетиков.

