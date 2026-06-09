В России ребенок сжег квартиру соседей с помощью бумажных самолетиков

В Мурино ребенок сжег квартиру соседей с помощью бумажных самолетиков

В Мурино Ленинградской области ребенок сжег квартиру соседей с помощью бумажных самолетиков. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По сведениям российского издания, на восьмом этаже дома на Екатерининской улице вспыхнула квартира. Там в это время находились 11-летняя девочка с собакой. Школьница успела выбежать и прихватить с собой питомца. Она обратилась за помощью к жильцам дома.

Пожарные быстро прибыли и потушили огонь, однако от квартиры практически ничего не осталось. Хозяйка жилища нашла свидетеля, который утверждает, что несовершеннолетний из верхней квартиры несколько дней запускал горящие самолетики. Мужчина допустил, что один из них мог стать причиной инцидента в квартире.

Пострадавшая от проделок соседского ребенка семья вынуждена жить у знакомых. Жители Мурино намерены потребовать у родителей несовершеннолетнего денежную компенсацию.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае 12-летний школьник сушил на обогревателе постельное белье и сжег квартиру.