Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:27, 9 июня 2026Россия

В России ребенок сжег квартиру соседей с помощью бумажных самолетиков

В Мурино ребенок сжег квартиру соседей с помощью бумажных самолетиков
Майя Назарова

Фото: Studio Mars / Shutterstock / Fotodom

В Мурино Ленинградской области ребенок сжег квартиру соседей с помощью бумажных самолетиков. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По сведениям российского издания, на восьмом этаже дома на Екатерининской улице вспыхнула квартира. Там в это время находились 11-летняя девочка с собакой. Школьница успела выбежать и прихватить с собой питомца. Она обратилась за помощью к жильцам дома.

Пожарные быстро прибыли и потушили огонь, однако от квартиры практически ничего не осталось. Хозяйка жилища нашла свидетеля, который утверждает, что несовершеннолетний из верхней квартиры несколько дней запускал горящие самолетики. Мужчина допустил, что один из них мог стать причиной инцидента в квартире.

Пострадавшая от проделок соседского ребенка семья вынуждена жить у знакомых. Жители Мурино намерены потребовать у родителей несовершеннолетнего денежную компенсацию.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае 12-летний школьник сушил на обогревателе постельное белье и сжег квартиру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Абрамович может быть услышан». Почему российский миллиардер посетил Украину и как в Киеве оценивают его встречу с Зеленским?

    Директор Пугачевой ответила на слухи о долгах певицы

    Участница романтического шоу упала в обморок после отказа жениха

    Установлен куратор расправы над москвичкой по указке мошенников

    Китай запустил ракету Zhuque-2E Y6 со спутниками связи

    В России заявили об окончании существования Украины как суверенной страны

    Названы сложности разработки системы контроля состояния водителя за рулем

    Prada создал нижнее белье для астронавтов НАСА

    Трем странам СНГ предрекли миграционный кризис после «катастрофы»

    Спецпредставитель Путина допустил революцию в Британии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok