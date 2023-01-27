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13:45, 27 января 2023Россия

12-летний россиянин сушил на обогревателе постельное белье и сжег квартиру

В Забайкалье 12-летний школьник сушил на обогревателе постельное белье и сжег квартиру

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

В городе Борзя Забайкальского края 12-летний школьник сушил на обогревателе постельное белье и сжег квартиру. Об этом сообщается на сайте портала CHITA.RU.

Мальчик пытался таким образом скрыть пятно, оставшееся от чая, который он пролил. По предварительным данным, обогреватель взорвался. Россиянин травм не получил и успел убежать к соседям.

Прибывшие по вызову пожарные оперативно потушили возгорание, однако объем повреждений оказался большим. Сразу же откликнулись волонтеры и соседи, которые помогают ликвидировать последствия.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю позже подтвердили факт происшествия. Они привели иную версию событий. «Из-за короткого замыкания электропроводки (не обогревателя) произошел хлопок», — пояснили в пресс-службе.

К тушению возгорания привлекали восемь человек, две автоцистерны и одну автолестницу пожарно-спасательной части №14. Из дома были эвакуированы восемь человек, из них четверо детей.

Ранее сообщалось, что в Конаково Тверской области двое школьников играли с аэрозольными баллончиками и случайно подожгли дом. После тушения пожарные обнаружили тела трех человек. Было возбуждено уголовное дело.

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Анна Щербакова
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