Устроенный российскими школьниками смертельный пожар попал на видео

В Конаково Тверской области двое школьников играли с аэрозольными баллончиками и случайно подожгли дом. Видео пожара публикует Telegram-канал Baza.

На кадры попал объятый огнем дом, также видно, что вокруг него столпились люди. Пожар оказался смертельным: после тушения спасатели обнаружили тела трех человек.

Позже выяснилось, что в случившемся виноваты двое подростков 11 и 12 лет. Они рассказали, что подожгли аэрозольный баллончик и закинули его в деревянный дом, моментально устроив там пожар.

В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как сообщает издание Tver News, двухэтажный деревянный дом был расселен, в нем никто не жил. Предположительно, погибшие в пожаре были людьми без определенного места жительства.

Ранее стало известно, что в Горняке Алтайского края подростки в шутку облили бензином и подожгли знакомого. После этого пострадавшего госпитализировали с ожогами половины тела.

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