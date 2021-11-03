Горящую в минус 20 российскую тундру сняли на видео

В Магаданской области сняли на видео, как при температуре минус 20 горит тундра

В Магаданской области в 15 километрах от поселка Армань при температуре минус 20 градусов начался пожар. Видео, снятое очевидцами, публикует YouTube-канал MagadanMedia.

На кадрах видно, что в российской тундре масштабный пожар. Из-за возгорания в воздух поднимаются черные клубы дыма.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей «Авиалесоохраны», площадь пожара составила 360 гектаров. Огонь распространился из-за сильного ветра, объяснили в ведомстве.

Там добавили, что возгорание тушат 12 человек. По словам собеседника агентства, во время тушения пожара возникли трудности, потому что из-за мороза водоемы замерзли, и воду приходится брать за несколько километров от места возгорания.

На сайте управления МЧС по региону говорится, что пожар не угрожает близлежащим населенным пунктам.

Ранее президент США Джо Байден раскритиковал российского коллегу Владимира Путина на саммите по вопросам изменения климата в Глазго фразой «у него тундра горит». Глава Белого дома подчеркнул, что в России очень серьезные проблемы с климатом, а также напомнил, что Россия и КНР «не явились» на встречу G20 в Риме.