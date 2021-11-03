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Байден раскритиковал Путина фразой «у него тундра горит» на саммите по климату

Байден обвинил Путина за игнорирование проблем с климатом фразой «у него тундра горит»
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Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден раскритиковал российского коллегу Владимира Путина на саммите по вопросам изменения климата (COP26), который проходит в шотландском Глазго. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Белого дома напомнил, что Россия и КНР «не явились» на встречу G20 в Риме. По его словам, Китай претендует на роль мирового лидера, однако де-факто не участвует в таких форумах, как G20.

При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на саммит из-за пандемии коронавируса.

Видеообращение Путина для саммита

Путин во время видеообращения для саммита об изменении климата назвал уникальный ресурс страны, который позволит внести вклад в спасение планеты от изменения климата. Российский лидер посчитал таковыми лесные массивы страны.

Президент отметил, что Россия поставила цель достичь углеродной нейтральности к 2060 году — добиться цели планируют с помощью лесных экосистем. Он добавил, что российские леса «обладают значительным потенциалом по поглощению углекислого газа и выработке кислорода» и составляют почти 20 процентов от всех мировых лесных массивов.

Договоренность по лесу

Более 100 мировых лидеров на климатическом саммите договорились остановить обезлесение — вырубку и сжигание лесов для передачи территорий под строительство, ведение сельского хозяйства и других целей.

Участниками соглашения стали 105 государств, в том числе Россия, США, Великобритания, Бразилия, Китай, Индонезия. На территории стран-подписантов расположено 85 процентов мировых лесов. В заявлении говорится о намерении остановить и обратить вспять процесс исчезновения лесов и деградации земель к 2030 году. При этом планируется сохранить устойчивое развитие сельскохозяйственных районов. На реализацию программы будет выделено 14 миллиардов фунтов стерлингов (19,2 миллиарда долларов) государственных и частных средств.

Задача России на климатическом саммите

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что для Москвы главной задачей на климатическом саммите является признание роли лесных проектов и атомной энергии как реальных инструментов борьбы с изменением климата. Он отметил, что Россия призывает мировое сообщество к согласованным действиям для решения климатических проблем. По словам Вершинина, с учетом размера территорий России изменение климата — это серьезный вызов для страны.

Вершинин добавил, что России уже удалось добиться снижения выбросов в атмосферу, однако многое еще предстоит сделать.

Пожары в России

Информационная система дистанционного мониторинга (ИСДМ) Рослесхоза зафиксировала, что на территории России сгорели 18,2 миллиона гектаров леса. Сильнее всего пожарам подвержены Центральный, Южный, Приволжский и Уральский округи, Сибирь и Дальний Восток. По мнению экспертов, пожары в России оказались не только самыми опасными для планеты, но и самыми масштабными в стране с начала XXI века.

Глава Рослесхоза Иван Советников считает, что большое количество пожаров в российских лесах случается по вине тех, кто пошел в лес за ягодами и грибами. Он отметил, что задача региональных властей — вести просветительскую работу, внушать населению, что открытый огонь — это враг леса.

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