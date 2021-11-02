Россия, США и Китай договорились по лесу

Россия и еще 104 страны на саммите в Глазго договорились остановить процесс обезлесения

Более 100 мировых лидеров на климатическом саммите в Глазго договорились остановить обезлесение — вырубку и сжигание лесов для передачи территорий под строительство, ведение сельского хозяйства и других целей, пишет «Би-би-си». Подписание документа планируется 2 ноября.

Среди участников соглашения — Россия, США, Великобритания, Бразилия, Китай, Индонезия (всего — 105 государств). На территории стран-подписантов находится 85 процентов мировых лесов. В заявлении говорится о намерении остановить и обратить вспять процесс исчезновения лесов и деградации земель к 2030 году, сохранив устойчивое развитие сельскохозяйственных районов.

На реализацию программы выделят 14 миллиардов фунтов стерлингов (19,2 миллиарда долларов) государственных и частных средств. Часть денег получат развивающиеся страны для восстановления поврежденных земель, борьбы с лесными пожарами и поддержки коренных народов. Правительства 28 государств возьмут на себя обязательство перестать вырубать леса для производства продуктов питания, в том числе пальмового масла, сои и какао. Для защиты тропических лесов в Конго создадут отдельный фонд в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (1,4 миллиарда долларов).

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Некоторым странам отводится особенная роль. В России находится более одной пятой части всех деревьев на планете. Они ежегодно улавливают более 1,5 миллиарда тонн углекислого газа. В Индонезии при производстве пальмового масла уничтожают деревья и среду обитания коренных народов. Скорость вырубки амазонских тропических лесов достигла 12-летнего максимума в 2020 году. Потеря лесов в Бразилии происходит из-за выращивания на экспорт соевых бобовых, которыми кормят животных в Китае и Европе.

Обезлесение способствует повышению средней температуры на планете, поскольку деревья поглощают значительное количество углекислого газа. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал договор знаменательным соглашением по защите и восстановлению лесов и сравнил деревья с легкими планеты.

Профессор Университетского колледжа Лондона Саймон приветствовал намерения политиков, но напомнил, что в 2014 году на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке была подписана декларация о сокращении вырубки лесов наполовину к 2020 году. Несмотря на обещания, исчезновение деревьев не замедлилось, отметил он. Эколог Найджел Сайзер назвал соглашение большим делом, но раскритиковал длительные сроки реализации.

В конце октября Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) выяснила, что наибольший вклад в глобальное потепление вносят десять лесов, которые за последние 20 лет практически не поглощали углекислый газ. В список попали тропический лес на индонезийском острове Суматра, американский национальный парк Йосемити, российско-монгольский бассейн Увс-Нуур. Леса потеряли свои полезные свойства из-за вырубки, пожаров, засухи и других экстремальных погодных явлений.