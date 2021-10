Названы самые разрушительные для планеты леса

Представители ЮНЕСКО выяснили, какие из охраняемых объектов всемирного наследия являются самыми мощными виновниками в выбросах парникового газа, разрушающего планету. Наибольший вклад в глобальное потепление вносят десять лесов, которые за последние 20 лет практически не поглощали CO2 из окружающей среды, а только производили его, пишет Международный союз охраны природы (МСОП) со ссылкой на учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры.

В опубликованный перечень природных массивов, которые в период 2001-2020 годов превратились исключительно в источники углекислого газа, прекратив улавливать его из воздуха, попали: тропический лес на Суматре (Индонезия), биосферный заповедник Рио-Платано (Гондурас), национальный парк Йосемити (США), международный парк мира на леднике Уотертон (Канада), горы Барбертон-Махонджва (ЮАР), парк Кинабалу ( Малайзия), бассейн Увс-Нуур (Россия, Монголия), Национальный парк Гранд-Каньон (США), район Больших Голубых гор (Австралия) и Национальный парк Морн-Труа-Питон (Доминика).

Причиной такого дисбаланса назвали пагубную для лесов человеческую деятельность, в том числе массовые незаконные вырубки, истребление деревьев ради сельскохозяйственной деятельности. Растущие масштабы и интенсивность лесных пожаров эксперты связывают с суровыми периодами засухи, которые в некоторых случаях являются преобладающим фактором. Влияют на утрату лесами способности поглощать из воздуха CO2 и другие экстремальные погодные явления.

«Все леса должны быть активом в борьбе с изменением климата. Вывод исследования в том, что даже некоторые из самых знаковых и наиболее охраняемых лесов ЮНЕСКО действительно могут способствовать приближению глобального потепления, вызывая тревогу о чрезвычайной климатической ситуации», — высказался один из авторов отчета Тейлес Карвалью Резенде (Tales Carvalho Resende).

Ранее группа Global Witness выяснила, что за последние пять лет крупнейшие мировые банки оказали финансовую поддержку на 119 миллиардов долларов компаниям, связанным с вырубкой лесов. Среди таких кредитных организаций были BNP Paribas, Промышленно-коммерческий банк Китая (Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), JPMorgan, HSBC и Bank of America, следует из отчета исследователей.