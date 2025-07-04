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07:57, 4 июля 2025Силовые структуры

Арестованная замглавы Росгидромета отказалась признать вину по делу о мошенничестве

ТАСС: Замглавы Росгидромета Радькова отрицает свою вину в мошенничестве
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

Арестованная по делу о мошенничестве замглавы Росгидромета Наталия Радькова отрицает свою вину. Об этом сообщает ТАСС.

Радькова обвиняется по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

По данным агентства, заместитель руководителя Росгидромета Радькова, которая обвиняется по делу о мошенничестве, не признает вину в этом преступлении. Сумма ущерба по ее делу составляет около семи миллионов рублей.

Радькова с 2008 по 2012 годы занимала различные должности в Росгранице, после перешла в Росгидромет. Она заняла должность замглавы Росгидромета в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Росгидромета Наталию Радькову по делу о мошенничестве.

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