Арестованная замглавы Росгидромета отказалась признать вину по делу о мошенничестве

ТАСС: Замглавы Росгидромета Радькова отрицает свою вину в мошенничестве

Арестованная по делу о мошенничестве замглавы Росгидромета Наталия Радькова отрицает свою вину. Об этом сообщает ТАСС.

Радькова обвиняется по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

По данным агентства, заместитель руководителя Росгидромета Радькова, которая обвиняется по делу о мошенничестве, не признает вину в этом преступлении. Сумма ущерба по ее делу составляет около семи миллионов рублей.

Радькова с 2008 по 2012 годы занимала различные должности в Росгранице, после перешла в Росгидромет. Она заняла должность замглавы Росгидромета в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Росгидромета Наталию Радькову по делу о мошенничестве.