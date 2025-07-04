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08:17, 4 июля 2025Мир

Озвучен список приостановленных США поставок Украине

FT: Приостановленные поставки США Украине включают Patriot и Stinger
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

Перехватчики Patriot и системы противоракетной обороны (ПВО) Stinger вошли в список приостановленных поставок США Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Приостановленные поставки включают перехватчики Patriot, системы ПВО Stinger, управляемые артиллерийские снаряды и боеприпасы, используемые истребителями F-16 и Nasam», — приводит издание слова высокопоставленных официальных лиц США и Украины.

Кроме того, как отмечает газета, были задержаны поставки более 100 ракет Hellfire, около 250 снарядов GMLRS для дальних точных ударов и противотанковые системы, такие как пусковая установка AT4.

Однако уточняется, что поставки некоторых видов оружия продолжаются.

Ранее стала известна цель России в летней кампании на Украине. По мнение военных аналитиков, Москва намерена сжевать войска и технику противника и подорвать поддержку Киева со стороны гражданского населения, а также на Западе.

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