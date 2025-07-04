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08:00, 4 июля 2025Мир

Названа цель России в летней кампании на Украине

WSJ: Целью России является не завоевание территорий, а подрыв поддержки Киева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

Целью России в летней кампании на Украине является не завоевание территорий, а подрыв поддержки Киева со стороны гражданского населения и западных стран. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Завоевание территории может быть не самой важной целью для России на данном этапе войны. Вместо этого, как говорят некоторые аналитики, [президент России Владимир] Путин хочет сжевать войска и технику своего меньшего соседа и подорвать поддержку со стороны гражданского населения, а также на Западе», — говорится в материале.

Как отмечает издание, последние события укрепляют уверенность России в том, что она может пережить Украину и ее сторонников в войне на истощение. Кроме того, из анализа вашингтонского Института по изучению войны стало известно, что Киеву придется экономить материальные средства. Этот шаг, скорее всего, ускорит российские успехи на поле боя.

Ранее президент США Дональд Трамп после разговора с Путиным выразил неудовлетворение касательно ситуации вокруг Украины. По его словам, он не смог ничего добиться от российского коллеги.

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