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07:50, 4 июля 2025Бывший СССР

В России обвинили командование ВСУ в сокрытии гибели роты штурмовиков под Сумами

Кнутов: Командование ВСУ скрыло гибель роты штурмовиков на сумском направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Globallookpress.com

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru обвинил командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сокрытии гибели роты штурмовиков на сумском направлении.

Он отметил, что подразделение понесло колоссальные потери и по факту перестало существовать, однако людей считают пропавшими без вести.

«А, может быть, даже и вообще не записали никуда. Считается, якобы они реально существуют, хотя де-факто они уже давно погибли, и командование это знает, но просто скрывает», — подчеркнул Кнутов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины исчерпали силы для новых попыток атаковать Курскую область в районе населенных пунктов Новый Путь и Теткино.

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