Стало известно об исчерпании ВСУ сил для новых атак на курское приграничье

Shot: ВСУ исчерпали силы для атак на Теткино и Новый Путь Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) исчерпали силы для новых попыток атаковать Курскую область в районе населенных пунктов Новый Путь и Теткино. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно, украинская сторона не предпринимает активные действия в районе приграничных поселков и перестала задействовать диверсионно-разведывательные группы для перехода на российскую территорию.

Находящийся на передовой автор канала «Архангел Спецназа» сообщил изданию, что Киев перенаправил основные силы в Сумскую область для противодействия российским штурмовикам, успешно проводящим контрнаступления.

Ранее появилась не подтвержденная официально информация о новой попытке прорыва ВСУ в Курскую область. Сообщалось, что украинские бойцы выдвинулись из сумской Бессаловки и попытались захватить Теткино, однако атака была отбита российскими военнослужащими, после чего противник отступил вглубь территории Украины.