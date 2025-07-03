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15:43, 3 июля 2025Россия

Стало известно об исчерпании ВСУ сил для новых атак на курское приграничье

Shot: ВСУ исчерпали силы для атак на Теткино и Новый Путь Курской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) исчерпали силы для новых попыток атаковать Курскую область в районе населенных пунктов Новый Путь и Теткино. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно, украинская сторона не предпринимает активные действия в районе приграничных поселков и перестала задействовать диверсионно-разведывательные группы для перехода на российскую территорию.

Находящийся на передовой автор канала «Архангел Спецназа» сообщил изданию, что Киев перенаправил основные силы в Сумскую область для противодействия российским штурмовикам, успешно проводящим контрнаступления.

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Ранее появилась не подтвержденная официально информация о новой попытке прорыва ВСУ в Курскую область. Сообщалось, что украинские бойцы выдвинулись из сумской Бессаловки и попытались захватить Теткино, однако атака была отбита российскими военнослужащими, после чего противник отступил вглубь территории Украины.

Вот это да!
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