Стало известно о новой атаке ВСУ с целью прорыва в Курскую область

Стало известно о новой попытке ВСУ прорваться в Курскую область

Стало известно о новой попытке бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный канал», связанный с группировкой войск «Север».

По его данным, украинские штурмовики попытались занять населенный пункт Теткино. Атаку они начали из населенного пункта Бессаловка Сумской области.

Попытка атаки была отбила российскими военнослужащими. После этого противник откатился вглубь украинской территории, отмечает канал. При этом отмечается, что ВСУ стягивают резервы в Сумскую область, на территории которой Российская армия ведет наступление с целью сформировать зону разграничения. Это поможет обезопасить население приграничных территорий от атак со стороны соседнего государства.

Тем временем, ВСУ продолжают бить по гражданской инфраструктуре Курской области. Врио главы региона Александр Хинштейн утром 3 июля сообщил о новой атаке, целью которой стал город Рыльск. Пострадавших, по его данным, нет, однако два жилах дома получили повреждения.