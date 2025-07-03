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09:28, 3 июля 2025Россия

Хинштейн сообщил о новом ударе ВСУ по мирным жителям в Курской области

Врио главы Курской области Хинштейн: ВСУ атаковали Рыльск, есть повреждения
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Курской области. Его целью снова стали мирные жители и объекты гражданской инфраструктуры, написал в Telegram врио главы региона Александр Хинштейн.

Под ударом оказался город Рыльск. Повреждения получили два частных дома, а также хозяйственные постройки.

В результате атаки никто не пострадал, подчеркнул Хинштейн. Атакуя мирное население, ВСУ хотят запугать людей, заявил он. В этой связи руководитель региона призвал жителей сохранять бдительность.

Приграничные регионы постоянно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, 1 июля ВСУ атаковали город Льгов Курской области. После удара начался пожар. Пострадавших нет.

ЖЗЛ
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