В российском городе загорелся дом после атаки украинских беспилотников

Хинштейн: В курском Льгове загорелся дом после атаки беспилотников ВСУ

В городе Льгов Курской области после атаки украинских беспилотников загорелся дом. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Пожар начался в одноэтажном трехквартирном доме. По словам Хинштейна, никто не пострадал. На месте происшествия работают пожарные расчеты и оперативные службы.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. Беспилотник сдетонировал рядом с коммерческим объектом в поселке Октябрьский, в результате чего была ранена женщина.