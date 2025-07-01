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23:42, 1 июля 2025Россия

В российском городе загорелся дом после атаки украинских беспилотников

Хинштейн: В курском Льгове загорелся дом после атаки беспилотников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В городе Льгов Курской области после атаки украинских беспилотников загорелся дом. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Пожар начался в одноэтажном трехквартирном доме. По словам Хинштейна, никто не пострадал. На месте происшествия работают пожарные расчеты и оперативные службы.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. Беспилотник сдетонировал рядом с коммерческим объектом в поселке Октябрьский, в результате чего была ранена женщина.

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