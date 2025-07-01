В российском городе загорелся дом после атаки украинских беспилотников

В городе Льгов Курской области после атаки украинских беспилотников загорелся дом. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Пожар начался в одноэтажном трехквартирном доме. По словам Хинштейна, никто не пострадал. На месте происшествия работают пожарные расчеты и оперативные службы.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. Беспилотник сдетонировал рядом с коммерческим объектом в поселке Октябрьский, в результате чего была ранена женщина.