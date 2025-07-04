Число пострадавших при атаке беспилотников на Сергиев Посад возросло

Губернатор Воробьев: Два человека пострадали при атаке БПЛА на Сергиев Посад

Два человека получили травмы в результате атаки беспилотников на подмосковный Сергиев Посад. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова ранее заявила об одном пострадавшем, которого посекло осколками.

«Сегодня утром в Сергиево-Посадском округе зафиксировано падение четырех вражеских беспилотников. Пострадали два человека», — сообщил Воробьев.

По его данным, в результате атаки 60-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, у него также оказались выбиты три зуба. Второй пострадавший — 40 летний мужчина, который получил ушиб грудной клетки и открытую рану шеи. Раненых госпитализировали, врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

На местах падения дронов работают сотрудники оперативных служб. Энергетики также занимаются восстановлением электроснабжения.

Беспилотники атаковали Сергиев Посад в ночь на пятницу, 4 июля. Целью дронов, как сообщали очевидцы, был завод по обработке металла. В результате атаки оказалась повреждена электроподстанция и начался пожар, который попал на видео.