Возникший после атаки беспилотников на Сергиев Посад мощный пожар сняли на видео

Появились кадры мощного пожара, возникшего в Сергиевом Посаде после атаки БПЛА

В сети появились кадры мощного пожара, который возник после атаки беспилотников на подмосковный Сергиев Посад. Их публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

На кадрах виден огромный столб черного дыма, который поднимается в небо и занимает большую площадь. Каких-либо звуков взрывов слышно не было.

Ранее в сети появилась запись из атакованного городского округа. На ролике виден черный дым, также слышен жужжащий звук работы мотора летательного аппарата.

Беспилотники атаковали Сергиев Посад в ночь на пятницу, 4 июля. Целью дронов, как сообщали очевидцы, был завод по обработке металла. Как впоследствии уточнила глава округа Оксана Ероханова, пострадал один человек, во время самой атаки прогремело четыре взрыва, добавила она.

