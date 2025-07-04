Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:34, 4 июля 2025Россия

Возникший после атаки беспилотников на Сергиев Посад мощный пожар сняли на видео

Появились кадры мощного пожара, возникшего в Сергиевом Посаде после атаки БПЛА
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры мощного пожара, который возник после атаки беспилотников на подмосковный Сергиев Посад. Их публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

На кадрах виден огромный столб черного дыма, который поднимается в небо и занимает большую площадь. Каких-либо звуков взрывов слышно не было.

Ранее в сети появилась запись из атакованного городского округа. На ролике виден черный дым, также слышен жужжащий звук работы мотора летательного аппарата.

Беспилотники атаковали Сергиев Посад в ночь на пятницу, 4 июля. Целью дронов, как сообщали очевидцы, был завод по обработке металла. Как впоследствии уточнила глава округа Оксана Ероханова, пострадал один человек, во время самой атаки прогремело четыре взрыва, добавила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я недоволен». Трамп после разговора с Путиным прокомментировал урегулирование конфликта на Украине и поставки оружия Киеву

    Аналитик заявил о безвыходном положении Трампа после разговора с Путиным

    Девушка узнала тайну своего бойфренда благодаря его водительским правам

    США увеличили планы закупок ракет ПВО Patriot

    Возникший после атаки беспилотников на Сергиев Посад мощный пожар сняли на видео

    Россия резко нарастила поставки одного вида продукции в Бразилию

    Российский посол заявил о превращении «коалиции желающих» в сборище друзей Украины

    Туристка сравнила пляжи в России и Мексике и назвала лучшие

    Уникальность смартфона связали со сложным ремонтом

    Украина за ночь выпустила по России почти пять десятков дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости