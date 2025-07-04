Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:19, 4 июля 2025Россия

Появились кадры из атакованного БПЛА Сергиева Посада

В сети появились кадры из атакованного беспилотниками Сергиева Посада
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из подмосковного Сергиева Посада, который был атакован беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Их публикует Mash в Telegram-канале.

На ролике виден черный дым, который поднимается на горизонте. На другой видеозаписи слышен жужжащий звук работы мотора летательного аппарата.

Беспилотники атаковали Сергиев Посад в ночь на пятницу, 4 июля. Целью дронов, как сообщали очевидцы, был завод по обработке металла. Как впоследствии уточнила глава округа Оксана Ероханова, пострадал один человек, во время самой атаки прогремело четыре взрыва, добавила она.

Помимо Сергиева Посада, в ночь на 4 июля дроны атаковали Ростовскую область, где из-за удара дрона был поврежден двухэтажный дом и плита перекрытия рухнула на пенсионерку. Женщина в результате получила несовместимые с жизнью травмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я недоволен». Трамп после разговора с Путиным прокомментировал урегулирование конфликта на Украине и поставки оружия Киеву

    Возникший после атаки беспилотников на Сергиев Посад мощный пожар сняли на видео

    Россия резко нарастила поставки одного вида продукции в Бразилию

    Российский посол заявил о превращении «коалиции желающих» в сборище друзей Украины

    Туристка сравнила пляжи в России и Мексике и назвала лучшие

    Уникальность смартфона связали со сложным ремонтом

    Отношение Католической церкви к России связали с пророчеством

    Россиянам назвали первые признаки лудомании у близких

    Украина за ночь выпустила по России почти пять десятков дронов

    После изнасилования 10-летнего мальчика в российском лагере задержали тренера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости