Появились кадры из атакованного БПЛА Сергиева Посада

В сети появились кадры из атакованного беспилотниками Сергиева Посада

В сети появились кадры из подмосковного Сергиева Посада, который был атакован беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Их публикует Mash в Telegram-канале.

На ролике виден черный дым, который поднимается на горизонте. На другой видеозаписи слышен жужжащий звук работы мотора летательного аппарата.

Беспилотники атаковали Сергиев Посад в ночь на пятницу, 4 июля. Целью дронов, как сообщали очевидцы, был завод по обработке металла. Как впоследствии уточнила глава округа Оксана Ероханова, пострадал один человек, во время самой атаки прогремело четыре взрыва, добавила она.

Помимо Сергиева Посада, в ночь на 4 июля дроны атаковали Ростовскую область, где из-за удара дрона был поврежден двухэтажный дом и плита перекрытия рухнула на пенсионерку. Женщина в результате получила несовместимые с жизнью травмы.

