В Киеве повредили железнодорожную инфраструктуру

В Киеве повреждена железнодорожная инфраструктура после взрывов ночью

В Киеве повреждена железнодорожная инфраструктура после взрывов в ночь на 4 июля, сообщает «КП» со ссылкой на пресс-службу «Укржелдороги».

«Имеем повреждения железнодорожной инфраструктуры в черте города», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что задержка до двух часов наблюдается при движении поездов, идущих через Киев в западном направлении.

Ранее стало известно, что несколько российских ракет атаковали объекты в Киеве после массированного удара дронов. По украинской столице и окрестностям были нанесены удары около 12 баллистических ракет ОТРК «Искандер-М», также запущены четыре ракеты Р-500.