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07:52, 4 июля 2025Бывший СССР

В Киеве повредили железнодорожную инфраструктуру

В Киеве повреждена железнодорожная инфраструктура после взрывов ночью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: РИА Новости / Юрий Лашов

В Киеве повреждена железнодорожная инфраструктура после взрывов в ночь на 4 июля, сообщает «КП» со ссылкой на пресс-службу «Укржелдороги».

«Имеем повреждения железнодорожной инфраструктуры в черте города», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что задержка до двух часов наблюдается при движении поездов, идущих через Киев в западном направлении.

Ранее стало известно, что несколько российских ракет атаковали объекты в Киеве после массированного удара дронов. По украинской столице и окрестностям были нанесены удары около 12 баллистических ракет ОТРК «Искандер-М», также запущены четыре ракеты Р-500.

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