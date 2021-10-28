Путин заявил о готовности России к усилению мер против изменения климата

Путин согласился на объединение сил с зарубежными странами против климатической катастрофы

Президент Владимир Путин подчеркнул готовность России к усилению мер против изменения климата, энергетической безопасности за счет объединения усилий с другими мировыми лидерами. С такой приветственной речью глава государства обратился к участникам XIV Евразийского экономического форума, который будет проходить в Вероне 28-29 октября. Заявление опубликовано на сайте Кремля.

Путин согласился, что на повестке обсуждения стоят актуальные и острые вопросы, в том числе касающиеся угроз климатической катастрофы, от которых зависит будущее всего мира.

«Это энергетическая безопасность и цифровой переход, устойчивое развитие и проблема изменения климата, преодоление дисбалансов в глобальной экономике, значительно усилившихся в результате пандемии. Подчеркну, Россия открыта для конструктивной работы с зарубежными партнерами по всем этим направлениям», — говорится в послании президента.

Глава государства выразил уверенность, что из резолюции форума далее стартуют новые инициативы для укрепления многопланового сотрудничества евразийских государств. В мероприятии принимают участие российские и итальянские представители бизнеса, политики и эксперты в вопросах повестки.

Ранее Владимир Путин назвал дату достижения Россией углеродной нейтральности. Ориентиром пока является 2060 год. Да этого времени предстоит предпринять масштабные усилия в рамках новой экологической стратегии страны. Правительство видит шанс снизить выбросы парниковых газов на 79 процентов уже к 2050 году.