Россия приготовилась рассказать миру о планах по борьбе с изменением климата

В Кремле рассматривают возможность обнародовать планы России по достижению углеродной нейтральности к 2060 году на переговорах ООН по климату в Глазго (COP26), пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Участие России в международном саммите будет свидетельствовать об изменении позиции президента Владимира Путина в отношении глобального потепления.

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Кроме того, власти страны могут рассказать миру о своих планах сократить выбросы углекислого газа на 79 процентов к 2050 году. Такие цели заявлены в новой стратегии развития России с минимальным вредом от выбросов для окружающей среды, опубликованной министерством экономического развития 6 октября. По данным агентства, в настоящее время Кремль обсуждает документ с другими министерствами. Положения стратегии могут быть изменены до прибытия на международную конференцию COP26.

Россия — один из ведущих производителей нефти в мире и занимает четвертое место в рейтинге главных «загрязнителей» атмосферы. По оценкам иностранных экспертов, до недавнего времени страна мало реагировала на международное давление с целью принять участие в борьбе с глобальным потеплением. Путин не комментировал климатические риски, связанные с повышением температуры, а ведомства не предприняли никаких конкретных действий, несмотря на то, что страна два года назад присоединилась к Парижскому соглашению по климату.

Однако в июне 2021 года Путин приказал разработать стратегию по уменьшению углеродного следа России. На прямой линии в конце месяца президент выразил большую обеспокоенность изменением климата и его последствиями для России. Он отметил, что большую часть территории страны занимает «вечная мерзлота», и в случае, если почва начнет таять, Россия столкнется с серьезными экономическими последствиями.

В июле Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов, что заложило основу для «зеленых» проектов и развития торговли квотами на выбросы углерода. В конце сентября правительство завершило работу над климатической стратегией: на борьбу с глобальным потеплением планируют направить 34 миллиарда рублей до 2030 года.

На Россию приходится около пяти процентов мирового объема углеродных выбросов, попадающих в атмосферу каждый год. Почти 90 процентов всей энергии, потребляемой в стране, производится на основе «грязных» ресурсов — ископаемого топлива. Этот показатель выше среднемирового на 10 процентов. Кроме того, у России есть экономический стимул для совершения энергетического перехода — по данным Bloomberg, ускоренное внедрение возобновляемых источников энергии поможет стране экономить до 11 миллиардов долларов ежегодно в течение 20 лет.