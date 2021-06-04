Путин потребовал переиграть Европу в вопросе спасения климата

Президент России Владимир Путин назвал мифом и чушью то, что страна не заинтересована в решении глобальных экологических проблем. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Трансляция ведется на сайте мероприятия.

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Глава государства также потребовал переиграть Европу в вопросе спасения климата, снизив к 2050 году объемы выбросов парниковых газов в России больше, чем планируют в ЕС. «Следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов должен быть ниже, чем в Европе», — отметил он. Путин поручил правительству до 1 октября разработать план по сокращению выбросов. Вдобавок президент призвал реализовывать климатические проекты.

Для достижения углеродной нейтральности важным показателем является поглощение парниковых газов. Главной задачей в этой области Путин назвал умение «улавливать, хранить и полезно использовать углекислый газ от всех источников».

Россия может стать мировым донором кислорода через 20-30 лет и зарабатывать на продаже квот CO2. Об этом ранее заявил замглавы ЛУКОЙЛа Леонид Федун. На страну приходится около 20 процентов мировых запасов леса. За это донорство Россия может получить деньги (например, от продажи квот), сопоставимые со стоимостью продажи газа за рубеж, считает он.

По мнению бизнесмена, развитие лесов — самый простой способ для улавливания CO2. Россия может «очень легко» к 2050 году или раньше стать углеродно-нейтральной.