Изменение климата привело к появлению гигантских «зон смерти»

Анализ отложений в Беринговом море продемонстрировал связь между потеплением и возникновением в субарктических регионах Тихого океана гигантских «мертвых зон» с катастрофически низким содержанием кислорода. Результаты исследования ученых Калифорнийского университета опубликованы в журнале Science Advances.

Специалисты изучили керны, извлеченные со дна моря, содержащие породы, чей возраст охватывает последние 1,2 миллиона лет. Упорядоченная картина слоев обычно нарушается деятельностью живых организмов, однако при гипоксии морские существа гибнут. Таким образом, ученые могут проследить за событиями, которые привели к возникновению «мертвых зон» в прошлом Земли.

Известно, что в конце последнего ледникового периода в северной части Тихого океана произошел крупный эпизод масштабной гипоксии в результате таяния ледяных щитов и массового стока пресной воды в океан. Однако, как показали результаты нового исследования, для возникновения «зон смерти» не требуются такие катастрофические события, как таяние ледяных щитов. Обычно масштабная гипоксия происходит во время теплых межледниковых периодов.

«Мертвые зоны» возникают после интенсивного размножения фитопланктона (морских водорослей) в поверхностных водах. Когда фитопланктон умирает, он погружается глубже в океан и разлагается, истощая кислород. Хотя механизм связи между потеплением и фитопланктоном пока остается неясным, исследователи полагают, что повышенная температура, высокий уровень моря и увеличение доступности железа в открытом океане играют в этом процессе основную роль.