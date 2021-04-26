Миллиардер предсказал России роль мирового донора кислорода

Россия может стать мировым донором кислорода через 20-30 лет и зарабатывать на продаже квот CO2. Об этом заявил РБК замглавы ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

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На страну приходится около 20 процентов мировых запасов леса. «За это донорство Россия может получить деньги (например, от продажи квот), сопоставимые со стоимостью продажи газа за рубеж», — указал на новую сферу получения доходов Федун. Для сравнения: за апрель-май прошлого года «Газпром» продал за рубеж газа на 2,4 миллиарда долларов.

Миллиардер уверен, что «аккумулятивная способность» российских лесов занижена. Западные эксперты считают, что страна выделяет два миллиарда тонн CO2, а поглощает 300 миллионов тонн. «По нашим грубым прикидкам, в России должно быть поглощение минимум миллиард тонн в год», — добавил он.

По мнению бизнесмена, развитие лесов — самый простой способ для улавливания CO2. Россия может «очень легко» к 2050 году или раньше стать углеродно нейтральной, но для этого нужно провести аудит лесных ресурсов, подчеркнул Федун.

Ранее он также заявил, что заместить российскую нефть на мировом рынке без взрыва на рынке энергоносителей невозможно. По мнению Федуна, маловероятно, что западные страны введут ограничения по торговле российской нефтью.