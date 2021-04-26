Российский миллиардер назвал лучший способ вложить миллион рублей

Российский миллиардер Леонид Федун дал совет, куда вложить частному инвестору миллион рублей, пишет РБК. В зависимости от степени риска он назвал три лучших варианта.

Материалы по теме Чужими руками Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику Точка кипения Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?

Если есть цель сохранить миллион, то лучше положить деньги на депозит в банк высшей надежности, отметил Федун. Если нужно на нем заработать, то надо искать финансовые инструменты. «Если вы хотите поиграть на курсах, поскольку видите, что рубль будет дальше слабеть по каким-то причинам, то лучше купить валюту или государственные облигации, они не облагаются налогом, — cказал миллиардер.

Он назвал и третий способ — выбрать акции какого-то известного русского эмитента и покупать их в тот момент, когда они сильно падают. Он привел пример с акциями ЛУКОЙЛа, которые на фоне локдауна падали ниже 50 долларов, а теперь поднялись до 80 долларов.

«Условно купи по 50 долларов, продавай по 90 долларов — и будет тебе определенное счастье. Заплати налоги и живи спокойно», — пояснил один из богатейших людей страны. Новичкам Федун посоветовал определиться, зачем именно они идут на фондовый рынок.

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев посоветовал вложить деньги в рынок ценных бумаг и акций. Он отметил, что в последнее время случился переток клиентов из банков на фондовый рынок.