Российский миллиардер назвал лучший способ вложить миллион рублей

Российский миллиардер Леонид Федун дал совет, куда вложить частному инвестору миллион рублей, пишет РБК. В зависимости от степени риска он назвал три лучших варианта.
Если есть цель сохранить миллион, то лучше положить деньги на депозит в банк высшей надежности, отметил Федун. Если нужно на нем заработать, то надо искать финансовые инструменты. «Если вы хотите поиграть на курсах, поскольку видите, что рубль будет дальше слабеть по каким-то причинам, то лучше купить валюту или государственные облигации, они не облагаются налогом, — cказал миллиардер.
Он назвал и третий способ — выбрать акции какого-то известного русского эмитента и покупать их в тот момент, когда они сильно падают. Он привел пример с акциями ЛУКОЙЛа, которые на фоне локдауна падали ниже 50 долларов, а теперь поднялись до 80 долларов.
«Условно купи по 50 долларов, продавай по 90 долларов — и будет тебе определенное счастье. Заплати налоги и живи спокойно», — пояснил один из богатейших людей страны. Новичкам Федун посоветовал определиться, зачем именно они идут на фондовый рынок.
Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев посоветовал вложить деньги в рынок ценных бумаг и акций. Он отметил, что в последнее время случился переток клиентов из банков на фондовый рынок.