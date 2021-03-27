Финансист назвал самые надежные для вложения активы

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский назвал агенству «Прайм» активы, которые являются наиболее надежными для вложения средств.

По его словам, самое простое вложение для любого человека — это покупка иностранной валюты. «Остальные виды вложений зависят от доступной степени риска инвестора», — сказал финансист.

Он заявил, что вклады в банках сейчас не покрывают даже инфляции, хотя такие продукты в банках с государственным участием — это самый надежный способ вложить деньги. Однако за надежность и отсутствие риска приходится платить доходностью, заметил эксперт.

Также могут быть интересны на долгосрочном периоде вложения в покупку драгоценных металлов. «В 2006 году золото стоило порядка 600 долларов за тройскую унцию, то в 2018 — уже 1200, а сейчас — чуть меньше 1800», — сказал Кричевский.

Наиболее простое и надежное решение на фондовом рынке — покупка облигаций федерального займа. Бумаги обеспечены госгарантиями, а для того, чтобы по ним остановились выплаты, государство должно пережить дефолт, что даже несмотря на текущую геополитическую ситуацию невозможно. По мнению Кричевского, также в текущий момент интересны облигации застройщиков, но здесь нужно внимательно изучать портфолио проектов компаний.

Хорошим активом для инвестиций может стать коммерческая недвижимость, приобретаемая для сдачи в аренду. Доход по ней может достигать 15 процентов годовых до вычета налогов, отмечает эксперт.

Ранее в марте россиянам назвали лучшие для вложения денег виды недвижимости. Частнопрактикующий риелтор Александр Харыбин отметил, что в текущих условиях покупать квартиры с инвестиционными целями надо с большой осторожностью — есть риск, что цены на них снизятся, так как жилье слишком сильно подорожало за последнее время. Эксперт посоветовал обратить внимание на машино-места и коммерческую недвижимость.