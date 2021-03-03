Россиянам назвали лучшие для вложения денег виды недвижимости

В текущих условиях покупать квартиры с инвестиционными целями надо с большой осторожностью — есть риск, что цены на них снизятся, так как жилье слишком сильно подорожало за последнее время. Лучшие для частных инвесторов виды недвижимости назвал частнопрактикующий риелтор Александр Харыбин, соответствующее видео опубликовано на его YouTube-канале.

По мнению эксперта, квартиры в настоящее время непригодны для вложения денег. «Покупать квартиры нужно только для себя, для жизни», — подчеркнул он. Целесообразными могут быть инвестиции в коммерческую недвижимость, заметил Харыбин, но к выбору конкретного объекта лучше привлечь специалиста, так как нужно хорошо разбираться в рынке и каждом его сегменте.

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«Машиноместа — интересный вид инвестиций. Очень важно уметь считать их востребованность в данном жилом комплексе, сколько будет машин и машиномест. Последних должен быть дефицит — это гарантирует определенную доходность», — пояснил риелтор.

Что касается вложений в апартаменты — специалист счел их достаточно рисковыми. «До сих пор встречаются якобы недорогие и ликвидные предложения, но тут очень важно разбираться в рынке. (...) Покупая апартаменты, вы должны четко понимать, кому и за сколько вы их сдадите и сколько будете платить и как легко сможете продать при необходимости, какие будут платежи и многое другое. Квартиры не продаются в кризис, а апартаменты вообще», — отметил Харыбин. Он также отсоветовал гражданам тратиться на загородную недвижимость.

В заключение риелтор порекомендовал подписчикам копить деньги, а не инвестировать их: «Самый главный вывод — в этом году, если у вас есть где жить, есть вашим родителям и детям есть где жить — копите деньги. Боитесь в рублях — копите в долларах, в облигациях, положите на депозит. Делайте что-нибудь, чтобы, когда рынок недвижимости упадет (а он упадет однозначно), вы не кусали локти». По мнению Харыбина, сбережения можно будет потратить в очередной кризис на приобретение подешевевшей недвижимости.

Ранее, в феврале, россиянам назвали лучшую валюту для сбережений — американский доллар. По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, россиянам не стоит полагаться на валюты европейских стран, а также развивающихся и сырьевых экономик, поскольку они в ближайшие 6-12 месяцев рискуют потерять в цене по отношению к доллару.

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