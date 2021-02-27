Россиянам назвали лучшую валюту для сбережений

Американский доллар станет лучшей валютой для сбережений весной 2021 года. Таковым его назвал в беседе с РИА Новости эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в субботу, 27 февраля.

«Для хеджирования валютных рисков сейчас основная часть вложений инвесторов должна быть номинирована в долларах США», — заявил Бабин.

По его словам, россиянам не стоит полагаться на валюты европейских стран, а также развивающихся и сырьевых экономик, поскольку они в ближайшие 6-12 месяцев рискуют потерять в цене по отношению к доллару.

Ранее в феврале экономист Евгений Маришин предсказал курс доллара к началу весны. По его словам, в течение ближайших одного-двух месяцев курс доллара останется в диапазоне 73-77 рублей. Эксперт отметил, что, если не будут введены новые антироссийские санкции, или ЦБ резко не изменит свою политику, то есть все шансы, что курс доллара закрепится на данной отметке на более длительный срок.