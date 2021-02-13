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Экономист предсказал курс доллара к началу весны

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Экономист Евгений Маришин предсказал курс доллара к началу весны. Об этом доверительный управляющий ИФК «Солид» рассказал «Известиям».

По его словам, в течение ближайших одного-двух месяцев курс доллара останется в диапазоне 73–77 рублей. Эксперт отметил, что, если не будут введены новые антироссийские санкции, или ЦБ резко не изменит свою политику, то есть все шансы, что курс доллара закрепится на данной отметке на более длительный срок. При этом Маришин подчеркнул, что, учитывая безкоррекционный рост нефти с октября, есть вероятность краткосрочного снижения цен на сырье и соответственно падения рубля.

Согласно Банку России, на 13 февраля курс доллара США составил 73,9378 рубля, а евро — 89,6052 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что курс доллара может вернуться к значениям 72,5-73 рубля к концу февраля или началу марта, если нынешние нефтяные котировки сохранятся на уровне 58-59 долларов и не будут введены новые секторальные санкции против российской экономики.

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