Эксперт назвал худшую для покупки в 2021 году валюту

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в беседе с агентством «Прайм» назвал худшую валюту для покупки в 2021 году.

Он отметил, что ослаблению на фоне выкупа центробанками активов и снижения ключевых ставок подвержены большинство валют. Такому риску подвержены в том числе традиционные валюты-убежища, к примеру, японская иена и швейцарский франк.

«В категории резервных валют можно говорить о преобладании мнения об ослаблении доллара в ближайшие месяцы», — указал эксперт. При этом он подчеркнул, что экономика еврозоны пострадала от пандемии сильнее, чем американская. Поэтому евро является одним из вероятных кандидатов на ослабление.

Не все однозначно и с валютами-убежищами, которые растут в период рисков. Так, если экономика начнет восстанавливаться, средства из японской иены и швейцарского франка могут переходить в более рисковые активы. Кроме того, сложности могут появиться у британского фунта, который может на какой-то срок просесть.

В то же время китайский юань и рубль имеют хорошие шансы на укрепление. Так, российская валюта может укрепиться, если санкционные риски не воплотятся, а нефть продолжит дорожать, заявил собеседник агентства.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова спрогнозировала будущее российской валюты в случае, если доллар потерпит крах. Она считает, что при краткосрочном падении курса доллара, дефолте в США или неожиданной денежной или административной реформе в Америке курс рубля резко упадет вместе с курсами валют других развивающихся стран.