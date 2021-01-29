Финансист раскрыл россиянам способ увеличить сбережения

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов раскрыл в беседе с агентством «Прайм» способ хранить сбережения так, чтобы их увеличить.

По его словам, инвестиции в настоящее время возможны в самые разные инструменты — в валюту, недвижимость, бизнес, в ценные бумаги, в криптовалюту. Это зависит от стратегии инвестора — если россиянин стремится получить максимальную прибыль, то должен быть готов и к высоким рискам потерять все вложения.

Финансист пояснил, что такими инвестициями можно считать вложения в криптовалюту, особенно в новые инструменты, которые могут расти на сотни и тысячи процентов, но при этом резко падают.

При консервативном подходе инвестор выбирает стабильные инструменты со средней доходностью, но и с низкими рисками. «Это — вложения в акции крупнейших компаний, инвестиции в стабильный бизнес», — пояснил специалист.

Наиболее консервативный вид инвестиций — это регулярная покупка разных валют, а также золотых и серебряных монет. Такие покупки защищают рублевые средства от девальвации, а в долгосрочной перспективе дают средний, но при этом стабильный доход.

При этом эксперт заявил, что главное условие, при котором деньги будут приносить дополнительную прибыль — это хорошо разбираться в инструментах вложения.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль заявила, что наиболее правильным способом сохранить и преумножить свои сбережения в 2021 году будет вложение денег в валюту или недвижимость. По ее словам, сохранить средства можно с помощью формирования портфеля валют, держа часть средств в рублях, а часть в иностранной валюте, преимущественно в долларах США.