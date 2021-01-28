Россияне накопили десятки миллиардов долларов в банках

К декабрю прошлого года россияне накопили в банках десятки миллиардов долларов. По оценкам ЦБ, валютные средства выросли до 92,1 миллиарда долларов — это рекорд с начала пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

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В то же время банкам все равно не удалось компенсировать отток за прошлый год: сбережение просели по крайней мере на 4,6 процента (4,5 миллиарда долларов). Основной приток валюты в банки в прошлом году пришелся на текущие счета - за год они пополнились на рекордные 8,3 миллиарда долларов, наибольший рост был зафиксирован в декабре (плюс 9,3 процента, или 2,6 миллиарда долларов).

Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) объявило, что россиянам стали чаще отказывать в выдаче новых кредитов. В 2020 году российские банки одобрили только 33,9 процента от общего числа поданных заявок (против 36,9 процента в 2019-м и 41 процента в 2018-м). Чаще всего гражданам отказывались выдавать автокредиты: банки не одобрили 62 процента заявок.

По результатам недавнего исследования НАФИ, треть россиян готовы не возвращать кредит банку, но осуждают невозврат займа знакомому или родственнику. В стране число злостных неплательщиков по кредитам за прошлый год выросло на 2,1 миллиона человек и достигло 11,7 миллиона.