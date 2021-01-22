Россиянам стали чаще отказывать в кредитах

Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов — доля одобренных заявок в 2020 году стала минимальной за последние три года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно им, в 2020 году российские банки одобрили только 33,9 процента от общего числа поданных заявок (против 36,9 процента в 2019-м и 41 процента в 2018-м).

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Больше всего отказов граждане получили по автокредитам — 62 процента заявок банки удовлетворить отказались. Кроме того, сократился и уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт — до 31,2 процента. Отмечается, что снижение обусловлено в первую очередь кризисом и пандемией: за последние полгода платежеспособность населения упала до критического минимума.

При этом исключением стала ипотека — 71,3 процента из тех, кто обратился за ссудами на жилье, их получили. Это связано с программами господдержки.

Ранее исследование НАФИ показало, что треть россиян готовы не возвращать кредит банку, но осуждают невозврат займа знакомому или родственнику. В стране число злостных неплательщиков по кредитам за прошлый год выросло на 2,1 миллиона человек и достигло 11,7 миллиона. Россиянам во время пандемии оказалось нечем погашать займы. В 2020 году более 119 тысяч российских граждан и индивидуальных предпринимателей были признаны банкротами.