Треть россиян заявили о готовности не возвращать кредиты банку

Треть россиян (33 процента) заявили, что готовы не возвращать кредит банку, осуждая при этом невозврат займа знакомому или родственнику. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

При этом более половины россиян считают необходимым выполнение своих долговых обязательств. Большинство опрошенных не осуждают людей, которые не смогли вернуть займ и стали банкротами. Почти три четверти респондентов считают банкротство «неприятным обстоятельством», после которого жизнь человека «не изменится радикально» (73 процента).

Около 71 процента готовы вести дела с человеком, которого признали банкротом. Каждый пятый россиянин (17 процентов) не читает кредитный договор. По данным НАФИ, всего около 1,8 миллиона человек входят в зону риска по уровню долговой нагрузки.

В стране число злостных неплательщиков по кредитам за год выросло на 2,1 миллиона человек и достигло 11,7 миллиона, поскольку россиянам во время пандемии оказалось нечем погашать займы. К 1 ноября с граждан принудительно взыскали 111,3 миллиарда рублей.