Экономика
 
Последние новости
Путин расширил гарантии для бывших президентов России
У московского пенсионера украли 13 миллионов рублей 
Российских наемников в ЦАР показали за работой
Назван срок неизбежной климатической катастрофы
Студент с избыточным весом начал «больше потеть» и похудел на 20 килограммов
Участница «Битвы экстрасенсов» объяснила насилие над ребенком изгнанием демонов
Сотрудников ФСБ внедрят в управления российской полиции
Проценко назвал фактор стопроцентной смертности при COVID-19
Попова назвала четыре региона России с самой сложной ситуацией по коронавирусу
Собянин заявил об изменении ситуации с коронавирусом в Москве
Новости партнеров
Прослушать новость

Треть россиян заявили о готовности не возвращать кредиты банку

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Николай Цыганов / «Коммерсантъ»

Треть россиян (33 процента) заявили, что готовы не возвращать кредит банку, осуждая при этом невозврат займа знакомому или родственнику. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

При этом более половины россиян считают необходимым выполнение своих долговых обязательств. Большинство опрошенных не осуждают людей, которые не смогли вернуть займ и стали банкротами. Почти три четверти респондентов считают банкротство «неприятным обстоятельством», после которого жизнь человека «не изменится радикально» (73 процента).

Около 71 процента готовы вести дела с человеком, которого признали банкротом. Каждый пятый россиянин (17 процентов) не читает кредитный договор. По данным НАФИ, всего около 1,8 миллиона человек входят в зону риска по уровню долговой нагрузки.

В стране число злостных неплательщиков по кредитам за год выросло на 2,1 миллиона человек и достигло 11,7 миллиона, поскольку россиянам во время пандемии оказалось нечем погашать займы. К 1 ноября с граждан принудительно взыскали 111,3 миллиарда рублей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России выросло число злостных неплательщиков по кредитам
Россияне массово перешли в режим экономии
Названы сроки восстановления доходов россиян
Другие материалы рубрики
Экономика20:0114 декабря

«Помню, угрожали ножом, забивали мне стрелки»

Как Россия 20 лет развивала интернет и оставила позади большинство стран Европы
03:4821 декабря

В России сочли необходимым введение продуктовых карточек для малоимущих

02:3921 декабря

Эксперт назвал способ повысить лимит выдачи наличных с карты

01:5321 декабря

Россиянам назвали самые востребованные профессии в 2021 году

Экономика00:0122 сентября 2018
Анатолий Чубайс

Нанотолий

Чубайс хотел сделать российский Apple. У него не получилось, и ему нашли замену
01:2021 декабря

В России решили изменить порядок выплат на детей

00:5321 декабря

Раскрыто влияние второй волны COVID-19 на зарплаты россиян

00:4421 декабря

Россиянам предрекли долгие годы удаленной работы

Экономика20:0430 ноября

Сорвали банк

Россия создала одну из самых продвинутых банковских систем. Как страна научилась считать деньги?
00:3221 декабря

Названы отрасли с самым большим ростом зарплат в России

23:5320 декабря

Цена биткоина побила исторический максимум

10:0120 декабря

Сын американского миллиардера погиб в огненном ДТП

Россия
Путин наделил бывших президентов России правом на пожизненное сенаторство
Конфликт в чате подмосковного дома закончился стрельбой
Пьяная россиянка избила сына за вызов в школу и попала на видео
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве
Все материалы
Мир
Раскрыт состав санкционного списка России по делу Навального
Новый штамм коронавируса из Британии обнаружили в других странах
Он распространяется быстрее обычного. Европейцы закрывают границы
На Тайване впервые за восемь месяцев нашли коронавирус у местного жителя
Буря в пустынях
Война в Сирии, революции и нищета: чем закончилась «арабская весна» и почему она может повториться?
Россия ответит на санкции Евросоюза из-за ситуации с Навальным
В мире не осталось континентов без коронавируса
Самый високосный год
Кризис, войны, пандемия: как 2020 год изменил мир и почему его называют худшим в истории?
Все материалы
Бывший СССР
Армянская оппозиция предъявила ультиматум Пашиняну
Белоруссия ответила на новые санкции Евросоюза
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
Азербайджан списал кредиты погибшим в Карабахе военным
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
Украина назвала условие для обеспечения Крыма водой
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
Экономика Великобритании приблизилась к обрыву
Пошли на прорыв
Россия создает инновационную экономику. Удастся ли ей выбиться в лидеры?
Анонсирована отмена системы накопительных пенсий
Вызовы из будущего
О международной молодежной конференции NEXT 75
Электромобили оказались слишком дорогими для россиян
Фархад АхмедовСкрытые улики
Сын экс-сенатора Фархада Ахмедова умышленно «потерял» важную для суда информацию
Rosneft Deutschland начала поставлять в Швейцарию улучшенный «Альфабит»
Все материалы
Силовые структуры
В Петербурге избили заступившуюся за дочь семью
Вышел из круга
Вора в законе Белого в США называли главой русской мафии. Почему перед смертью о нем все забыли?
Названы главные победы СВР за 100 лет
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Глава СВР описал предателей словами «сгорели в огне ада»
Архивное фото«Был у пацанов дух»
Участники подростковых банд 80-х — о том, как советская молодежь билась за улицы и районы
В Петербурге убили известного ученого
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Опубликовано видео победы Головкина нокаутом
Виктор Якушев«Он не собирался умирать»
Звезда сборной СССР по хоккею погиб при странных обстоятельствах. Виновных не могут найти уже 20 лет
Навка объяснила свое разочарование в США
Улица роз
Долгожданная битва МЮ с «Лидсом», лондонское дерби и испытание для «Арсенала» — интриги тура АПЛ
В сети появилось видео главного боя ACA 116
«От него требовали победы любой ценой»
Советский атлет обманул весь мир, чтобы победить. Как он стал главным мошенником в истории спорта?
Названы лучшие футболисты тура АПЛ
Все материалы
Культура
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
«Демонические советские злодеи»
 
Все материалы
Интернет и СМИ
Участница «Битвы экстрасенсов» объяснила насилие над ребенком изгнанием демонов
«Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект»
«Дом-2» смотрела и ненавидела вся Россия. Как проект о любви стал фрик-шоу и что творилось за кадром?
Объявлены самые популярные передачи 2020 года
ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу «Дом-2»
Самое продолжительное и скандальное шоу на российском телевидении прекращает существование
Журнал «Огонек» объявил о закрытии
«Барьеры надо устранить»
Государства тратят миллиарды на борьбу с Facebook и Google. Кому они готовы отдавать эти деньги?
Стало известно о еще одном претенденте на «Дом-2»
Все материалы
Ценности
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Невеста занималась с женихом сексом один день в году и забеременела
Семья узнала в подстриженном бездомном пропавшего десять лет назад родственника
Умерла старейшая в мире панда
Мусорщик обнаружил в мешке кота и спас ему жизнь
«Ребенок — это слишком большие траты»
Истории людей, которые заводят пугающе реалистичных кукол вместо детей
Все материалы
«Сбер» выпустил на улицы Москвы свои первые беспилотники
Видео: тюнеры превращают суперкары в дорогой «колхоз»
Говорят, не стоит считать чужие деньги и судить чужие тачки, но именно этим мы и займёмся
Российский Renault Duster лишится дизельного мотора
Отмечаем 50-летие суперкара Lamborghini Urraco
Чем запомнился «маленький бык» и почему его смогли поставить в гараж далеко не все желающие?
Новую Lada Niva впервые показали на видео
Почему за ним охотятся коллекционеры? Обзор купе Mercedes W126
Видео: легендарное купе Mercedes-Benz 560 SEC AMG! Почему оно стоит 9 миллионов рублей?
Новый Toyota Land Cruiser сфотографировали во время дорожных тестов
Все материалы
Дом
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Крымский вал
На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы