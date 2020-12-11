В России выросло число злостных неплательщиков по кредитам

В России число злостных неплательщиков по кредитам за год выросло на 2,1 миллиона человек и достигло 11,7 миллиона, поскольку россиянам во время пандемии оказалась нечем погашать займы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
К 1 ноября с граждан принудительно взыскали 111,3 миллиарда рублей по кредитным платежам. Чаще всего арест накладывается на автомобили и недвижимость. Больше всего злостных неплательщиков оказалось в Краснодарском и Красноярском краях, Башкирии, Свердловской и Челябинской областях.
Число россиян, которые не платят по кредитам, растет из-за ухудшения финансового положения, в том числе из-за падения доходов или потери работы, сказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Россияне жалуются, что из-за самоизоляции их заработок сократился и им стало сложнее обслуживать долги. В НАПКА отметили, что в 2020 года стало меньше россиян, которые не платят по кредитам из принципа. В основном заемщики признают долги и ищут способы их погасить, однако не могут это сделать из-за сложной экономической ситуации.
Ранее сообщалось, что россияне массово перешли в режим экономии, отказавшись от крупных покупок. Также жители страны считают нынешнее время неблагоприятным для новых кредитов.