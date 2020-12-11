В России выросло число злостных неплательщиков по кредитам

В России число злостных неплательщиков по кредитам за год выросло на 2,1 миллиона человек и достигло 11,7 миллиона, поскольку россиянам во время пандемии оказалась нечем погашать займы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Материалы по теме Поколение выживших Россия пережила лихие 90-е, кризисы и войны. Как беды сделали россиян сильнее? Сорвали банк Россия создала одну из самых продвинутых банковских систем. Как страна научилась считать деньги?

К 1 ноября с граждан принудительно взыскали 111,3 миллиарда рублей по кредитным платежам. Чаще всего арест накладывается на автомобили и недвижимость. Больше всего злостных неплательщиков оказалось в Краснодарском и Красноярском краях, Башкирии, Свердловской и Челябинской областях.

Число россиян, которые не платят по кредитам, растет из-за ухудшения финансового положения, в том числе из-за падения доходов или потери работы, сказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Россияне жалуются, что из-за самоизоляции их заработок сократился и им стало сложнее обслуживать долги. В НАПКА отметили, что в 2020 года стало меньше россиян, которые не платят по кредитам из принципа. В основном заемщики признают долги и ищут способы их погасить, однако не могут это сделать из-за сложной экономической ситуации.

Ранее сообщалось, что россияне массово перешли в режим экономии, отказавшись от крупных покупок. Также жители страны считают нынешнее время неблагоприятным для новых кредитов.