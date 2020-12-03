Названы сроки восстановления доходов россиян

Сроки восстановления реальных располагаемых доходов россиян (денежные доходы без учета налогов, сборов и процентов по кредитам) могут затянуться: после резкого обвала в 2020-м, восстановиться они могут только к 2022 году. Такой срок назвала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, передает РБК.

По итогам текущего года они упали на 5 процентов, в 2021-м стоит ждать восстановления только на 2 процента в лучшем случае. По словам эксперта, предпосылок для быстрого восстановления сейчас нет. На фоне кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, реальные располагаемые доходы россиян рухнули на 4,3 процента в годовом выражении, отмечал Росстат. Тормозить восстановление во многом будет подавленная экономическая активность.

Как показал недавний опрос Superjob.ru, минимальный гарантированный доход, по мнению россиян, должен быть на уровне 28,5 тысячи рублей в месяц. Ранее с идеей ввести фиксированную ежемесячную выплату выступил заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев.