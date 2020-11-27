Россия опередила Европу по росту цен на продукты

Продукты в России подорожали за 10 месяцев этого года в три раза больше, чем в странах Евросоюза (ЕС), об этом свидетельствуют данные Росстата.

В России цены подскочили на 4,1 процента, в ЕС продовольствие стало дороже на 1,4 процента. В октябре стоимость продуктов в России выросла на 0,8 процента, а в Евросоюзе — на 0,3 процента. Самый большой прирост потребительских цен был отмечен на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты — на 11,8 процента (в ЕС — на 0,9).

Хлебобулочные изделия и крупы в России подорожали на 6,8 процента (в ЕС — на 0,9 процента). Рыба и морепродукты стали стоить больше на 3,5 процента (в ЕС — на 0,9). Россия также опередила Европу по росту цен на мясо (2,1 и 1,6 процента соответственно).

Россияне из-за падения доходов перешли на более дешевые и сытные продукты и стали покупать больше хлеба. По итогам 2020 года его продажи могут увеличиться более чем на 60 тысяч тонн.

В Кремле затруднились сказать, как долго некоторым россиянам придется жить в режиме экономии из-за пандемии коронавируса