Россияне перешли на хлеб из-за падения доходов

Россияне из-за падения доходов перешли на более дешевые и сытные продукты и стали покупать больше хлеба. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитической компании BusinesStat.

По итогам 2020 года продажи хлеба в натуральном выражении могут увеличиться более чем на 60 тысяч тонн и составить 7,95 миллиона тонн год к году. В денежном выражении продажи за январь-сентябрь 2020 года выросли на 2,9 процента год к году и составили 552,7 миллиарда рублей, сообщили в Российской гильдии пекарей и кондитеров.

По данным Российского союза пекарей, рост продаж хлеба зафиксирован впервые за пять лет. В целом, за этот период производство продукта сократилось более чем на 5 процентов. Причиной роста спроса стало падение доходов населения, которое начало покупать больше товаров первой необходимости. По оценке Росстата, во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян обвалились на 8,4 процента, а в третьем квартале упали на 4,8 процента.

В союзе пекарей полагают, что производство хлеба после улучшения экономической ситуации будет сокращаться. По прогнозу BusinesStat, рынок начнет падать на 0,3-1,3 процента ежегодно и достигнет 7,4 миллиона тонн в 2024 году.