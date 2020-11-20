Оценено влияние второй волны коронавируса на зарплаты россиян

Эксперты аналитического портала «СберИндекс» оценили, какое влияние вторая волна пандемии коронавируса оказала на зарплаты россиян. По их подсчетам, если бы ее не произошло, реальные трудовые доходы граждан в прошлом месяце были бы на 8,9 процента выше. Об этом сообщает РИА Новости.

Падение потребительских расходов ускорилось до 2,7 процента год к году против 0,8 процента месяцем ранее, заключили аналитики. Также специалисты отметили, что экономическая активность в октябре замедлилась во всех секторах, но внезапного обвала, как это было весной, не произошло.

В конце октября эксперты экономического университета им. Плеханова выяснили, что россияне за время пандемии недополучили порядка 1,3 триллиона рублей из-за серых зарплат. В основном это относится к работникам торговли, недвижимости и ресторанного бизнеса — всех тех сфер, по которым сильнее всего ударили введенные весной ограничения.

По данным сервиса по поиску работы Superjob, большинство работодателей не стали снижать зарплату во время пандемии. Наибольшая доля таких компаний отмечена в наименее пострадавших отраслях. В сфере IT она составляет 75 процентов.