Россияне недополучили триллион рублей на зарплаты

Эксперты экономического университета им. Плеханова выяснили, что россияне за время пандемии недополучили порядка 1,3 триллиона рублей из-за серых зарплат. Об этом сообщает газета «Известия». В основном это относится к работникам торговли, недвижимости и ресторанного бизнеса — всех тех сфер, по которым сильнее всего ударили введенные весной ограничения.

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Специалисты объяснили один из парадоксов эпидемии: почему официальная статистика фиксирует рост зарплат, а граждане, наоборот, говорят об их снижении. Дело в сжатии «серых» схем оплаты труда на 10 процентов. По словам аналитиков, доля теневого бизнеса составляет чуть меньше 13 процентов.

В конце сентября сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, что с начала пандемии каждый десятый россиянин перешел на серую зарплату. Большинство опрошенных (63 процента) отметили, что они продолжают получать зарплату официально. Однако 12 процентам работодатели предложили получать деньги «в конвертах».

После ослабления карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, 35 процентов российских компаний снизили сотрудникам зарплаты. Чтобы обеспечить функционирование бизнеса, фирмы также переводили большое число сотрудников на удаленку и сокращали траты на рекламу. В начале октября специалисты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали число россиян, у которых за время пандемии снизилась зарплата. Это коснулось 4,6 миллиона граждан — 6,2 процента от всей рабочей силы в стране.