Названы российские города с самыми высокими зарплатами

Зарплата жителей трех российских городов в среднем превышает 90 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Материалы по теме Затянуть пояса Планы по развитию России изменились. Что ждет страну и людей? Рабский труд В России сажали за прогулы и опоздание на работу. Это было меньше 100 лет назад

Аналитики собрали муниципальную статистику Росстата за январь-июнь 2020 года по крупным и средним предприятиям. Они пришли к выводу, что самая высокая зарплата была зафиксирована в Москве (103,1 тысячи рублей). Также в тройке оказались Южно-Сахалинск и Салехард (97,4 и 94,9 тысячи рублей соответственно).

Меньше всего в первом полугодии 2020 года зарабатывали жители города Шахты Ростовской области (28,5 тысячи рублей).

29 сентября сообщалось, что после ослабления карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, 35 процентов российских компаний снизили сотрудникам зарплаты. Чтобы обеспечить функционирование бизнеса, фирмы также переводили большое число сотрудников на удаленку и сокращали траты на рекламу.

Ранее в Институте развития правового общества, «Опоре России», «Деловой России», а также в Российском союзе налогоплательщиков и Общественной палате предсказали рост объема «серых» зарплат в России на 30 процентов по итогам года. При этом в прошлом году «серую» зарплату в стране получали около 20 миллионов человек. Общий объем таких доходов граждан достигает около 10 триллионов рублей в год.