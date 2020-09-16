Предсказан рост «серых» зарплат в России

Бизнес предсказывает рост объема «серых» зарплат в России на 30 процентов по итогам года. Об этом рассказали «Известиям» в Институте развития правового общества.

С таким расчетом согласились в бизнес-объединениях — «Опоре России» и «Деловой России», а также в Российском союзе налогоплательщиков и Общественной палате. В основе расчета были открытые данные служб и ведомств, отзывы о работодателях на специальных интернет-площадках, информация из социальных медиа, соцсетей, с форумов.

Материалы по теме Нашли время Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды? Рабочий настрой Коронавирус перевернул рынок труда в России. Кем работать, чтобы пережить пандемию?

При этом в прошлом году «серую» зарплату в стране получали около 20 миллионов человек. Общий объем таких доходов граждан достигает около 10 триллионов рублей в год.

Примерно 25-30 процентов населения страны работают в малых и средних компаниях (МСП), отметил председатель Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский. При этом до кризиса, связанного с распространением коронавируса, примерно 50 процентов этих компаний выдавали зарплату в конвертах. Теперь же на такие расчеты будут вынуждены перейти до 80 процентов МСП. Причина в том, что фонд труда является основными расходами предпринимателей, и в сложных ситуациях предприниматели стараются урезать траты.

Поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджетную систему в апреле снизились на 18,6 процента, а в мае — на 13,9 процента. Однако с начала лета июня поступления растут: в июне на 2,8 процента, в июле — на 6,1 процента, в августе — на 14,5 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

В июне сообщалось, что 49,7 процента всех трудящихся в стране заняты на рабочих местах, потенциально уязвимых к последствиям эпидемии. К таковым эксперты отнесли самозанятых и индивидуальных предпринимателей, а также работников наиболее пострадавших отраслей: транспорт и связь, торговля, обслуживание, питание, спорт, туризм, образование, наука и культура, развлечения.