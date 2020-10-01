Зарплаты россиян сравнили с Европой и пересчитали в бутылках водки

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), установленный в России в 2020 году на уровне 12 130 рублей, оценили в бутылках водки. Данные привел директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «Цифра» Вадим Дробыз в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, в России на минимальную зарплату можно приобрести 50 бутылок водки. Для сравнения, в Германии пособие по безработице установлено на уровне около 900 евро. Если предположить, что водка в европейском магазине стоит четыре евро, то на пособие по безработице можно приобрести более 200 бутылок.

Ранее стало известно, что правительство России одобрило предложение Минтруда устанавливать МРОТ и прожиточный минимум по новой методике. Прожиточный минимум хотят рассчитывать не как стоимость потребительской корзины, а как 44,2 процента от среднедушевого дохода по стране. МРОТ, который по закону должен быть не меньше прожиточного минимума, достигнет 42 процентов средней зарплаты.