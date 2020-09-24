Россиянам назвали размер рассчитанных по-новому минимальных зарплат

Россиянам назвали размеры рассчитанных по новой методике минимальных зарплат (МРОТ) и прожиточного минимума. Цифры привела глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, пишет ТАСС.

По ее словам, МРОТ при расчете по новой методике в 2021 году увеличится до 12 792 рублей, прожиточный минимум составит 11 653 рубля. По ее словам, увеличение минимальных зарплат коснется около четырех миллионов человек.

Ранее стало известно о том, что российское правительство одобрило предложение Минтруда по новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума. В ведомстве предложили отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2 процента) среднедушевого дохода за предыдущий год. В результате МРОТ, который по закону должен быть не меньше этого показателя, достигнет 42 процентов медианной зарплаты.

Минтруд предложил установить прожиточный минимум для трудоспособного населения на уровне 109 процентов от среднедушевой зарплаты в стране, для детей он должен составить 97 процентов, а для пенсионеров — 86 процентов.