В России предложили по-новому рассчитывать прожиточный минимум и МРОТ

Минтруд России предложил по-новому рассчитывать прожиточный минимум (ПМ) и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране, соответствующие поправки в законодательство ведомство представило на заседании правительства 23 сентября, проект уже получил одобрение. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, с 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости потребительской корзины и определить его как часть (44,2 процента) среднедушевого дохода. Прожиточный минимум для трудоспособных россиян предлагается установить на уровне 109 процентов этого показателя, для детей — 97 процентов, для пенсионеров — 86 процентов.

Что касается минимального размера оплаты труда (МРОТ), то, поскольку по закону он не может быть меньше прожиточного минимума для трудоспособного населения, то его предлагается установить на уровне 42 процентов медианной зарплаты в России.

Предполагается, что регионы будут переходить на новую систему поэтапно до 2025 года, постепенно доводя прожиточные минимумы до новой нормы. Те регионы, которые сейчас «завышают» ПМ, смогут это делать и дальше. По данным газеты, переход на новый стандарт в 2021 году обойдется федеральному бюджету в 48,2 миллиарда рублей дополнительных расходов, 23,4 миллиарда рублей — для регионов и порядка 60 миллиардов рублей — для внебюджетного сектора. К 2025 году цифры будут расти и достигнут 241,3 миллиарда рублей.

В свою очередь, эксперты Высшей школы экономики полагают, что МРОТ следует отвязать от прожиточного минимума и увеличивать его каждый год на два-три процента выше уровня инфляции. Их доклад приводят «Известия». По мнению экспертов ВШЭ, такая мера позволит выполнить июльский указ президента о снижении числа бедных в стране вдвое к 2030 году.

Сейчас прожиточный минимум в России составляет 12 392 рубля для трудоспособного населения, а минимальная заплата в стране с 2019 года не должна быть ниже него.

Ранее в сентябре депутаты фракции ЛДПР в Госдуме внесли на рассмотрение законопроект о введении минимального почасового размера оплаты труда в размере 150 рублей за час. Они предложили с 1 января 2021 года использовать такие расчеты при заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего дня и только в этом случае. Индексировать параметр можно один раз в год на уровень инфляции.

В июне вице-премьер Татьяна Голикова утверждала, что правительство считает увеличение МРОТ стратегической задачей, но не конкретизировала сроки роста данного параметра.