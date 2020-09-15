Госдуме предложили удвоить минимальную зарплату в России

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме внесли на рассмотрение законопроект о введении минимального почасового размера оплаты труда в размере 150 рублей за час. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Они предложили с 1 января 2021 года использовать такие расчеты при заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего дня и только в этом случае. Индексировать параметр можно один раз в год на уровень инфляции.

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Как сказано в пояснительной записке к документу, величина прожиточного минимума трудоспособного населения в России «крайне низка» и обеспечивает лишь «физиологическое выживание человека». Если же речь идет о неполном рабочем дне, то даже такое существование оказывается под угрозой.

Депутаты напомнили, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2020 году составляет 12 130 рублей в месяц. Это ниже, чем в Болгарии, Албании и даже на Украине.

В настоящее время в случае неполного рабочего дня заработок начисляется пропорционально, чтобы в пересчете на полную месячную ставку выходило не меньше МРОТ. Для февраля, самого короткого месяца, это 75,8 рубля в час, в остальные месяцы — еще меньше. Таким образом, депутаты предложили удвоить минимальную зарплату тем, кто трудится не на полную ставку.

Против этого предложения уже выступила правительственная комиссия. В отрицательном заключении говорится, что предложение увеличит бюджетные расходы и нагрузку на предпринимателей.

В июне вице-премьер Татьяна Голикова утверждала, что правительство считает увеличение МРОТ стратегической задачей, но не конкретизировала сроки роста данного параметра.

Ранее стало известно, что в проект Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021-2023 годы включена идея почасовой оплаты, однако детали инициативы еще не проработаны. Эксперты указывают на опыт других стран, но признают большое количество вопросов.