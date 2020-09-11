В России почти закончились деньги для безработных

По состоянию на 1 сентября из 130,4 миллиарда рублей, заложенных в российском бюджете на выплаты безработным, были потрачены 109,4 миллиарда. Об этом говорится в проекте распоряжения правительства, где объем необходимых средств до конца года оценивается в 185,3 миллиарда рублей, передает ТАСС.

По данным Минтруда, который подготовил документ, из-за ситуации с коронавирусом численность безработных с начала года выросла в 5,3 раза. Деньги на выплаты им почти закончились, при этом в сентябре продлится период выплаты пособий по безработице и сохранится повышенный их размер для бывших предпринимателей.

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В 69 регионах израсходовано более 80 процентов предусмотренных средств, причем в 17 регионах потрачено даже более 90 процентов. У отдельных субъектов Федерации задолженность появится в сентябре, а всего до конца 2020 года дефицит средств, которые выделяют на пособия по безработице, достигнет 54,3 миллиарда рублей.

Как указано в проекте распоряжения, Роструду на эти цели из резервного фонда выделят 35,3 миллиарда рублей, но их хватит только до середины октября.

Максимальный размер пособия по безработице до конца повышен в полтора раза, до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 12 130 рублей. Минимальный уровень вырос в три раза — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи.

Ранее правительство продлило на сентябрь доплаты безработным родителям в размере трех тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.