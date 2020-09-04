Еда оказалась рекордно дорогой для россиян

Во втором квартале 2020 года покупательная способность россиян по половине — 12 из 24 — основных продуктов питания сократилась до минимума за последние десять лет. Об этом свидетельствует исследование Института «Центр развития» ВШЭ, пишет РБК.

Под покупательной способностью подразумевают количество товара, который может купить потребитель на свой доход при текущем уровне цен. В основные продукты входят, например, белый и ржаной хлеб, говядина, рыба, рис, яблоки, молоко.

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Максимально дорогой для россиян базовая еда оказалась на фоне минимального с 2011 года отношения среднедушевого дохода и прожиточного минимума — 32,85 тысячи рублей против 11,47 тысячи. Рекорд по дешевизне в смысле покупательной способности поставил только один из основных продуктов питания — сахар.

До этого Росстат подсчитал, что во втором квартале реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 8 процентов по сравнению с прошлым годом. Это рекордно низкое значение в XXI веке, хотя вероятна его переоценка в лучшую сторону из-за социальных выплат.

При этом ведомство отчиталось, что среднемесячная номинальная зарплата выросла на 4,9 процента по сравнению с первым кварталом 2020 года и на 4,8 процента в годовом выражении. Соответственно, реальная зарплата увеличилась на 3,3 и 1,6 процента соответственно.

Автор обзора замдиректора Института Светлана Мисихина заметила, что Росстату следует объяснить позитивные данные, полученные на фоне роста безработицы, неполной занятости и опросов, показывающих снижение доходов.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова спрогнозировала, что цены на продукты в России могут вырасти на треть в случае второй волны коронавируса.