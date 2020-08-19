В России предрекли рост цен на продукты

Цены на продукты в России могут вырасти на треть в случае второй волны коронавируса. Такой прогноз дала доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова, пишет «Московский комсомолец».
Годовая инфляция начала разгоняться на фоне восстановления спроса после снятия карантинных ограничений. Эксперты предрекают изменение ценников с начала осени. В качестве причин Долгова указывает падение курса рубля, подорожание бензина, повышение тарифов на услуги ЖКХ.
Если второй волны коронавируса не будет, то рост цен прогнозируется в пределах 2-10 процентов, говорит эксперт. «Если вторая волна коронавируса будет, то возникнут новые разрывы существующих логистических цепочек, усугубятся проблемы малого и среднего бизнеса, возрастут дополнительные издержки торговли», — рассказала Долгова.
По сравнению с декабрем 2019 года в России цены на продукты подскочили на 5,2 процента, в 27 странах ЕС — на 2,9 процента. Самым подорожавшим за год продуктом в России стала гречка, ее стоимость выросла в 1,7 раза — до 87,1 рубля.